Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü.

Ercan Özmen idaresindeki 67 LG 918 plakalı otomobil, Toptancılar Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Çelenli'ye (69) çarptı.

Çelenli çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şerife Çelenli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

