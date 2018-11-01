Bartın'da otomobilin tırın dorsesine çıkması

BARTIN(AA) - Bartın’da, otomobilin tırın dorsesine çıkma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Fren yerine gaza bastığı ileri sürülen O.Ç. idaresindeki 74 DL 566 plakalı otomobilin, Sıtmayanı Mahallesi İl Özel İdaresi Kavşağında tırın dorsesine çıkması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin yerden yaklaşık 3 metre yükseklikteki tırın dorsesine çıkması yer alıyor.
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