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Bartın’da oylar yeniden sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bartın’da AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlandı.31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Bartın Belediye Başkanlığı’nı MHP Belediye Başkan adayı Cemal Akın’ın 169 farkla kazanmasının ardından AK Parti il Başkanlığı itirazda bulundu.

Bartın’da AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlandı.
31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Bartın Belediye Başkanlığı’nı MHP Belediye Başkan adayı Cemal Akın’ın 169 farkla kazanmasının ardından AK Parti il Başkanlığı itirazda bulundu. Bunun üzerine Bartın İl Seçim Kurulu oyları yeniden saymaya karar verdi. IMKB Ortaokulu’nda sabah saatlerinden itibaren başlayan oy sayımı sürüyor.
Öte yandan, belediye meclisinde AK Parti’nin önde olduğu MHP’nin ise başkanlıkta birinci çıktığı öğrenildi. Yeniden yapılacak olan sayımın ardından AK Parti’nin Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile MHP’nin Belediye Başkan adayı Cemal Akın’ın arasından yeni başkanın belirlenmesi bekleniyor.

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