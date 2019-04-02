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Bartın'da oylar yeniden sayılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımına başlandı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımına başlandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz bin 562 oya itiraz etti. Sabah saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı'na 154 sandıktaki geçersiz oylara itiraz etti. Bu arada MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verildi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, "31 Mart seçimleri öncesinde gayret, samimiyet ve tevazu içinde seçim çalışmalarımızı tamamladık. 31 Mart günü Bartın halkı sandık başına giderek iradesini ortaya koydu. Biz siyasette kazananı takdir edip elini sıkmayı ve tebrik etmeyi biliriz. Bu konuda kimsenin hakkını yemeyiz. Ancak kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla Yüksek Seçim Kurulu rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz. Oyların tekrar sayılması için itirazımızı gerekçeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna ulaştıracağız. Süreç içerisinde yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız." dedi. MHP İl Başkanı Ercümet Özçelik ise "Partimiz ile YSK'nın sonuçları arasında fark olduğu gördük. Her ne kadar belediye başkanlığını partimizin adayı Cemal Akın kazanmış olsa da, YSK'nın açıkladığı 169 oy farkının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. O yüzden geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduk" dedi. Oy sayım işlemi sırasında AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, AK Parti ve MHP'li partililer izledi. Polis ekipleri oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy sayımı devam ediyor.

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