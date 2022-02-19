YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

19.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi drone ile görüntülendi

Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı.

Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.

Kozcağız-Kumluca yolu Boğazköy mevkisi, Kocanaz Çayı'nın taşması nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik servis yolundan sağlanıyor.

Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.

Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş köprüleri, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulunduBartın'da kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
Kütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyorKütahya'da yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı:Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara çağrı:

Bartın Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
13:10
İkindi
16:05
Akşam
18:35
Yatsı
19:55
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Seksi pozlarını satarak servet kazandı! "Sizin için yaptım"

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.