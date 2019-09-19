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Bartın’da sahte boya satışıyla 1 milyon liralık kazanç

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

BARTIN’da, müteahhitlere ve vatandaşlara sahte boya sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da, müteahhitlere ve vatandaşlara sahte boya sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Zonguldak’ta kurdukları imalathanede hazırladıkları sahte boyaları, bilinen markaların etiketleriyle satıp, yaklaşık 1 milyon TL’lik kazanç elde ettiği belirtildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ve müteahhitlere sahte boya sattıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Sahte boyaların Zonguldak’tan Bartın’a 10- 15 kova halinde getirildiği tespit edildi. Drone ile takibe alınan otomobil durdurularak G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D. (37) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sahte boyaları Zonguldak’ta ürettiklerini söyledi. Bunun üzerine bu kentte bir depoya baskın yapan ekipler, 500 kova boya ele geçirdi. Şebekenin kendi imalathanelerinde ürettiği boyanın kanserojen madde içerdiği belirlendi. Kovalara, matbaalarda bastırdıkları ünlü markaların etiketlerini yapıştırarak müteahhitlere ve vatandaşlara sattıkları anlaşıldı. Şebekenin bu yöntemle piyasaya yaklaşık 10 bin kova sahte boya sattığı ve 1 milyon TL gelir elde ettiği saptandı. Depoda ele geçirilen sahte boya kovaları ve etiketler de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin ‘sahtecilik, dolandırıcılık ve marka kanuna muhalefet’ suçlarından emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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