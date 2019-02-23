Bartın’da sahte çek dolandırıcılığı operasyonu

Bartın’da sahte çek ile dolandırıcılık operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, kentte inşaat malzemeleri ve elektronik eşyalar satan M.C.S.; firmasının yüklü miktarlardaki çekler karşılığında doğalgaz kombileri ve malzemeler verdiğini daha sonra çekteki cironta sahibini araştırdığında bu kişinin çekteki kişi olmadığını ilgili bankaya sorduktan sonra öğrendiği. M.C.S. dolandırdığını anlayınca da Bartın Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat etti.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inşaat yapı firmasına gelen araç ve içerisindeki şüpheli şahısları tespit ederek, şüphelilerin kombiler ve malzemeleri yükledikleri aracın istikametinin Kastamonu’ya seyir halinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler S.Ö., R.Ç., B.B. ve M.Ç.’yi yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakaladı. Şahısların firmaya verdikleri çekin banka çeki olduğu, banka bu çekin sahte olduğunu, çekin asıl sahibinin H.K isimli iş adamı olduğunu ve asıl orijinal banka çekinin daha yüksek meblağlı olduğunu asayiş ekiplere bildirdi. Ekipler de çekte cironta olarak ismi geçen A.A.’ya da ulaştı. A.A.’nın aslında İstanbul’da doktor olarak görev yaptığı ve çekten bilgisinin olmadığı öğrenilirken, bunun üzerine A.A., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kastamonu, Zonguldak ve Bartın’da eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda inşaat, yapı, mimarlık iş yerinden sahte çek ile alınan birçok kombi ve malzemeler Kastamonu’da ele geçirildi. Bununla birlikte şüphelilerin iş yeri ve ikametinde birçok çek ve silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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