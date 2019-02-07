Bartın’da sahte raporla emeklilik operasyonu

Bartın’da sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Ulus İlçesi’nde Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, edinilen bilgilere göre, sahte sağlık raporu ile emekli olan ve sahte evrakların hazırlanması için aracılık ettiği belirlenen 8 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine yönelik eş zamanlı yapılan operasyon sonra sorguya alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi’ne sevk edildi.

