Bartın'da sahte sağlık raporu operasyonu: 1 tutuklama

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emekli olduğu ve bu kişilere aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı.

Jandarma, Ulus'ta sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırıldığı ve buna aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 7'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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