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Bartın'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 02:37 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayıldı - Sayım sonucunda bin 562 geçersiz oydan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli sayıldı

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oyların sayımı tamamlandı.

Dün sabah saatlerinde Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazların kabul edilmesi üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayıldı.

Tamamlanan sayım sonucunda, bin 562 geçersiz oydan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli sayıldı.

Merkez ilçe Seçim Kurulu Hakimi "Oyların sayımının tamamlandığına" yönelik açıklama yaptığı sırada AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sundukları bütün gerekçelerin karşılanmadığını söyledi.

Tunç, yeniden sayım sonucunda geçersiz oylardan bir bölümünün geçerli hale geldiğine dikkati çekerek "Dolayısıyla torbalardaki 39 bin oyun sayılıp buna göre değerlendirilmesi lazım. Siz şu anda, karar almadan sandık sayamazsınız. Önce karar alacaktınız, sonra sandıkları saymanız gerekirdi. Siz kesin sonucu böyle açıklayamazsınız.” dedi.

Merkez ilçe Seçim Kurulu Hakimi ise “Bizim verdiğimiz karar budur. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Bizim verdiğimiz karar budur.” karşılığını verdi.

Tunç bunun üzerine “Ne demek yani, 'elimden gelen budur' ne demek? Dilekçemizdeki taleplerin hepsinin karşılanması gerekir. 'Elimden gelen budur' olur mu? Ne demek yani. Bizim talebimiz, sandık sonuç tutanaklarının bize verilen ıslak imzalı sonuç tutanaklarının sizdekilerle çeliştiğini, uyuşmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla torbaların içindeki 39 bin oy sayıldığında seçmen iradesinin ne şekilde şekillendiğini hep beraber göreceğiz. 74 oyun nasıl çalındığını bugün tespit ettik. Hepsini tek tek saydığımızda da ne kadar oyumuzun çalındığını herkes görecek.” diye konuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den yeniden belediye başkanı seçildiği açıklanan Cemal Akın da Bartın İMKB Ortaokulu’nda oluşturulan geçici seçim kurulundan ayrılırken partililere seslendi.

Akın, yeniden yapılan sayım sonrası 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre belediye başkanlığının tescillendiğini söyledi.

Akın, “Bundan sonrası il seçim kurulu var, YSK var, herkes kanuni hakkını kullanacaktır ama biz bu seçimi aldık. Manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Kimse provokatörlüğe gelmesin.” şeklinde konuştu.

Öte yandan AK Parti tarafından geçerli oyların da tekrar sayılması için il seçim kuruluna itirazda bulunulacağı bildirildi.

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