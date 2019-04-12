Bartın'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları itirazın reddedildiğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın halkının iradesinin seçim sonucuna hiçbir tereddüt olmadan yansıtılması için mücadele verdiklerini ve bu kapsamda somut delil ve belgelerle YSK'ye itirazlarını sunduklarını anımsattı.

YSK'nin kararlarının kesin olup, hukuka aykırı da olsa uyulması gerektiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Amacımız Bartın halkının iradesinin korunmasından başka bir şey değildi. Seçimin sonucunu etkileyecek itiraz sebeplerimiz, somut delillerimiz incelendi ve ret kararı verildi. Bu kararın doğru olmadığını, seçim sonucu üzerindeki gölgeyi kaldırmadığını ve toplum vicdanını rahatlatmadığını söyleyebiliriz. Keşke sandıklar sayılsaydı şüpheler ortadan kalksaydı. Kazanan için de 5 yıl boyunca bu şüphe ile makamda oturmak zor olacaktır. Tüm bunlara rağmen YSK kararı uyulması gereken bir karar olarak ortadadır. Bizler Bartın için eser üretmeye, hükümet olarak, teşkilat olarak, meclis üyeleri olarak ve ilimizin milletvekili olarak memleketimizi daha ileriye taşıyacak icraatlar yapmaya, gece gündüz demeden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."