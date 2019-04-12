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Bartın'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç: - "Amacımız Bartın halkının iradesinin korunmasından başka bir şey değildi. Seçimin sonucunu etkileyecek itiraz sebeplerimiz, somut delillerimiz incelendi ve ret kararı verildi. Bu kararın doğru olmadığını, seçim sonucu üzerindeki gölgeyi kaldırmadığını ve toplum vicdanını rahatlatmadığını söyleyebiliriz"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları itirazın reddedildiğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın halkının iradesinin seçim sonucuna hiçbir tereddüt olmadan yansıtılması için mücadele verdiklerini ve bu kapsamda somut delil ve belgelerle YSK'ye itirazlarını sunduklarını anımsattı.

YSK'nin kararlarının kesin olup, hukuka aykırı da olsa uyulması gerektiğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Amacımız Bartın halkının iradesinin korunmasından başka bir şey değildi. Seçimin sonucunu etkileyecek itiraz sebeplerimiz, somut delillerimiz incelendi ve ret kararı verildi. Bu kararın doğru olmadığını, seçim sonucu üzerindeki gölgeyi kaldırmadığını ve toplum vicdanını rahatlatmadığını söyleyebiliriz. Keşke sandıklar sayılsaydı şüpheler ortadan kalksaydı. Kazanan için de 5 yıl boyunca bu şüphe ile makamda oturmak zor olacaktır. Tüm bunlara rağmen YSK kararı uyulması gereken bir karar olarak ortadadır. Bizler Bartın için eser üretmeye, hükümet olarak, teşkilat olarak, meclis üyeleri olarak ve ilimizin milletvekili olarak memleketimizi daha ileriye taşıyacak icraatlar yapmaya, gece gündüz demeden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz da "Yasaların bize verdiği itiraz haklarımızı kullanarak her bir vatandaşımızın oyunun sandığa yansımasını sağladık. 'Büyük Bartın' iddiamızdan asla vazgeçmedik. Nefesimiz yettiği, halkımız teveccüh gösterdiği sürece, şehrimiz için yine çalışmaya devam edeceğiz. Gelinen süreçte halkımızın tercihlerine saygımız sonsuzdur. Halkımızın görev verdiği herkesi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Süreç

Bartın'daki ilk sayımda mevcut Belediye Başkanı MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazla 5 sandıkta tekrar sayım yapılması sonucu MHP adayı 14 bin 44, AK Parti adayı 13 bin 897 oy almıştı. AK Parti, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

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