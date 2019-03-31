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Bartın'da seçimi MHP'li belediye başkanı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:08 | Son Güncelleme

BARTIN'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı MHP'li Cemal Akın, yeniden başkan seçildi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı MHP'li Cemal Akın, yeniden başkan seçildi.

2 dönemdir Bartın'da MHP'den belediye başkanı seçilen Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından Cemal Akın, Yalı mevkiinde bulunan seçim bürosunda konuşma yaparak, vatandaşların tebriklerini kabul etti.

1959 yılında Bartın’da doğan Cemal Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bartın'da mesleğini sürdüren Cemal Akın, partisinin il başkanlığı görevinde bulundu. Cemal Akın, 2 dönemdir Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunmakta.

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