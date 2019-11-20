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Bartın'da şehit olan dalış eğitmeni astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:13 | Son Güncelleme

Bartın'da şehit olan dalış eğitmeni astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan ve cenazesine ulaşılan şehit astsubay, düzenlenen askeri törenle memleketi Hatay’a uğurlandı.

Sabah saatlerinde cenazesine ulaşılan şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın (34) Türk bayrağına sarılı naaşı, Bartın Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ambulansla görev yaptığı birliğe getirildi.

Burada düzenlenen törene, 5 yaşındaki çocuğuyla katılan şehidin eşi ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bartın Valisi Sinan Güner şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Birlikte düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu, şehit Karataş'ın öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa taşınarak askeri uçakla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderilmek üzere Zonguldak'taki Saltukova Havalanına uğurlandı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ile kurum müdürleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

- Olay

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla dün Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve bir astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirmiş, Astsubay Hakan Karataş (34) gözden kaybolmuştu.

Karataş'ın cenazesi, bölgede arama çalışması yürüten 46 kişilik ekip tarafından mağaranın içinde bulunmuştu.

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