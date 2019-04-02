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Bartın’da sonuçlara bir itirazda MHP’den

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bartın’da AK Parti’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ardından bir itirazda MHP’den geldi.

Bartın’da AK Parti’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın ardından bir itirazda MHP’den geldi. MHP il yönetimi belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi oylarının yeniden sayılması için başvuruda bulundu.
Bartın’da 31 Mart’ta son eren yerel seçimlerin ardından AK Parti kanadından Merkez İlçe seçim kurula yapılan itiraza MHP’de eklendi. MHP il yönetimi belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi oylarının yeniden sayılması için başvuruda bulundu. İki partinin de itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması işlemlerine başladı.
İtirazla ilgili konuşan MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, “31 Mart Mahalli İdareler seçimleri huzur ortamında gerçekleşti. Allah’ın takdiri ve vatandaşın teveccühü de sandığa yansıdı. 169 oy farkı ile Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı olan Cemal Akın’a Bartın halkı yeniden seninle dedi. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi’nin itirazları söz konusu. Aynı itirazlar Milliyetçi Hareket Partisi içinde geçerli. Bizlerde itiraz ettik. Biz bütün sandıklarla ilgili itirazda bulunmuştuk. Bizim Belediye Meclis üyeliği ile, belediye başkanlığı ile ve diğer tüm sandıkların sayılması ile ilgili itirazlarımız var. Aynı itirazların Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından olduğunu da öğrendik. Merkez ilçe Seçim Kurulu’da gerekli çalışmaları yapıyor. İnşallah oy fakı kapanmayacak bir fark. Daha da yükseğe çıkacaktır. Sonuçta ilahi adaletin tecelli edeceği bir nokta. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz da, “Seçim sonuçlarına itiraz ettik. İtirazı heyet değerlendiriyor. İnşallah hayırlı olur. Biz kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Hakkımızı da başkasına yedirmek istemeyiz. Amacımız gerçeği ortaya çıkartabilmek. Sayımlarda cetvellere geçen yanlışlıklar ve hızlı hızlı okumalardan kaynaklı yanlışlıklar var. Bunlarda bizi rahatsız etti” dedi.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise “Bartın’da seçi sonuçları birbirine yakın geçti. Şu anda AK Parti’nin sonuçlara itirazı var. Şu anda da oyların sayılması ile ilgili işlem yapılıyor. Tespit ettiğimiz usulsüzlükler var. Tutanaklarla, çeteleler birbirini tutmuyor. Bu hatalar nedeniyle itirazımızı yaptık. Şu anda da bu işlem yapılıyor. Sonuca etki edecek bir surum söz konusu. 1562 iptal edilen oy var. Bunların yeniden sayılıp hataların görülmesi anlamında bekliyoruz. Biz 154 sandığın toplam oylarının sayılmasını istiyoruz. Çünkü AK Parti’ye yazılması gereken oyların geçersiz sayıldığı ve başka partilere yazıldığı konusunda müşahitlerimizin ifadeleri var. Bunlar varsa da tespit edilir” diye konuştu.

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