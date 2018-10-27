HABER

Bartın'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 22:41 | Son Güncelleme

Bartın'da şüpheli ölüm

Bartın'da bir kişi derede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arıt köyü Yukarışeyhler Mahallesi'ndeki derenin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin balık tutmak için evden çıktığı öğrenilen İlhan Timur (56) olduğu tespit edildi.

Ankara'dan akrabalarının yanına geldiği öğrenilen Timur'un cenazesi otopsi için Bartın Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERSultanın araba sayısına inanamayacaksınız!Sultanın araba sayısına inanamayacaksınız!
Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiriDörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri
Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliğiGümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Arjantin’de yanlışlıkla protestoya katılan Türk gözaltına alındı

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.