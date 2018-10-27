Bartın'da şüpheli ölüm

Bartın'da bir kişi derede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arıt köyü Yukarışeyhler Mahallesi'ndeki derenin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin balık tutmak için evden çıktığı öğrenilen İlhan Timur (56) olduğu tespit edildi.

Ankara'dan akrabalarının yanına geldiği öğrenilen Timur'un cenazesi otopsi için Bartın Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

