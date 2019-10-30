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Bartın'da tarihi hamam restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:35 | Son Güncelleme

BARTIN?ın Ulus ilçesinde 1890 yılında Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından yapılan Kocagöz hamamının restorasyon çalışmaları başladı.

BARTIN?ın Ulus ilçesinde 1890 yılında Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından yapılan Kocagöz hamamının restorasyon çalışmaları başladı.
1890 yılında ilçenin ileri gelen kereste tüccarı Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından konağın yanına taş işçiliği ile yaptırılan hamamın bir süre önce restorasyonuna karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Yardımlar Fon Şube Müdürlüğü?nce ?Taşınmaz Kültür Varlığı? olarak kayıtlı bulunan Kocagöz hamamında çalışmalarda çatı onarımı, hamamın içi horasan harcı ile sıvanarak, pencereler aslına uygun olarak yapılacak. Hamamın içindeki kurnalar ile kubbede bulunan 9 adet fil gözlü pencereler değiştirilecek.
Hamamın mülkiyetinin Aynur Ergün Küçükerciyes?e ait olduğunu belirten Ulus ve Köylerine Hizmet Götürme Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, ?Tarihi Kocagöz hamamı bizim için çok önemli ve şu anda restorasyonu başladı. Hamamın içi tamamen horasan harcı ile sıvanacak. Ve en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Sonrasında turizme kazandırılacak. İlçemizin büyük tüccarlarında Kocagöz ailesinin mirasına da bizler sahip çıkmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.ö dedi.

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