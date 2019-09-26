Bartın'da tarihi su değirmeni turizme kazandırılacak

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde, yaklaşık 200 yıl önce bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeni, restore edilerek turizme kazandırılacak. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, “Tarihi mirasımızı kazandırmak için proje çalışmalarına başladık” dedi.

Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesi Ulupınar köyünde 1818 yılında bölgede yaşayan Rum aile tarafından yaptırılan su değirmeni, 1949 yılında Karabük'ün Safranbolu İlçe Defterdarlığı’nca ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Değirmen, Ulupınar köyünde yaşayan bir aile tarafından satın alındı. Uzun yıllar kullanılan tarihi su değirmeninde teknolojinin gelişmesi un fabrikaları ve elektrikli değirmenlerin çoğalmasıyla, 7 ocaklı değirmenin, şu an sadece bir ocağında buğday ve mısır öğütülüyor.

2001 yılında Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca üzerini kapatan kubbe şeklindeki taş yapısıyla kültür mirası olarak tescillenen ve koruma altına alınan değirmeni görmeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor.