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Bartın'da tefeci operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 14:54 | Son Güncelleme

BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik dün gece operasyon düzenlendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda biri kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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