Bartın'da tefeci operasyonu

Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek, çek ve senet imzalattıkları, senetleri ödemeyenlerin haciz yoluyla mallarına el koydukları ileri sürüldü.
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