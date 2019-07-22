Bartın'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Bartın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiası üzerine 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Bartın Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

