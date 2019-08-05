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Bartın'da TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

BARTIN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 423 konut için 5 bin 948 kişi başvuruda bulundu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 423 konut için 5 bin 948 kişi başvuruda bulundu. Hak sahipleri, kura çekimi ile belirlendi. Bartın Dallıca köyünde, TOKİ tarafından yapımı planlanan 300 adet 2 artı 1, 123 adet 3 artı 1 olmak üzere toplam 423 konut için 5 bin 948 kişi talepte bulundu. Taleplerin konut sayısından fazla olması nedeniyle, kura çekimi yapıldı. Bartın Ömertepesi Spor Salonu’nda yapılan kura çekimine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri belirlenirken, kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı döktü. Konut alma talebinde bulunan 14 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu. Kura sonucu hak sahibi olan Dürdane Güney, "Allah herkese ev nasip etsin. Allah herkesi kiradan kurtarsın. Kiracıları kimseye muhtaç etmesin, kirada oturmak çok zor. Çok sevinçliyim" dedi.

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