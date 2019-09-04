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Bartın’da toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 00:40 | Son Güncelleme

Bartın’da su kuyusu kazarken çöken toprağın altında kalarak yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Bartın’ın Akağaç köyünde meydana gelen olayda, Pazar günü evinin bahçesinde su kuyusu kazan 38 yaşındaki Engin Sezgin’in üzerine biriken toprak çöktü.

Bartın’da toprak altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Bartın’da su kuyusu kazarken çöken toprağın altında kalarak yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın’ın Akağaç köyünde meydana gelen olayda, Pazar günü evinin bahçesinde su kuyusu kazan 38 yaşındaki Engin Sezgin’in üzerine biriken toprak çöktü. 3 metre toprak altında kalan Sezgin, diğer köylüler tarafından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Sezgin, yoğun bakıma alındı. Sezgin, 2 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

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