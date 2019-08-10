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Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 22:54 | Son Güncelleme

Bartın'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Uğur Başören (27) idaresindeki 67 EF 708 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkisinde, tali yoldan ana yola çıkan Barış Aslan (31) yönetimindeki 34 CCG 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 CCG 315 plakalı otomobildeki Elif (28), Kerim (5) ve Miraç Aslan (2) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil trafik kazası yaralı

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