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Bartın'da trafik kazası: 3'ü çocuk, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bartın'da trafik kazası: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Osman B. idaresindeki 74 BU 634 plakalı otomobil, Esenyurt mevkisinde karşıya geçmek isteyen Buse (24) ve yanındaki Ege Arslan'a (5) çarpmamak için önce refüje çıktı.

Daha sonra yayalara çarpan sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada eşi, 7 ve 11 yaşındaki çocukları ile yayalar Buse ve Ege Arslan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çocuk otomobil trafik kazası yaya

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