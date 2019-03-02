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Bartın’da TTK’ya alınacak 200 işçi kurayla belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın da katıldığı törenle kura çekimi yapıldı.Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için kura çekimi yapıldı.Bartın Kültür Merkezinde Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı.

Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca’nın da katıldığı törenle kura çekimi yapıldı.
Bartın’da, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 200 kişi için kura çekimi yapıldı.
Bartın Kültür Merkezinde Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, işçi adayları ve yakınları katıldı. Zonguldak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı kura çekiminin canlı yayınlandığı törende kura çekimleri eş zamanlı olarak yapıldı. 8 bin 41 işçinin kuraya girdiği törende salonda ve dışarıda bekleyen işçi adayları heyecan içinde bekledi. İlk 200 kişinin asil olarak belirlendiği törende ilk
kurayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından çekildi.
Kura çekiminin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Buradaki kardeşlerimizle aynı heyecanı biz de yaşadık. 8 bin 41 gencimiz buraya kayıt olmuştu ve bugün 200 tanesi bu kurada çıkacak. İnşallah onlar ailelerine yeni bir istihdam olacaklar, kendileri için de öyle. Tabii çıkmayanlar da olacak, doğal olarak. İnşallah bu arkadaşlarımızı da başka kuralarda, başka istihdam şartlarında onları da değerlendireceğiz. Bartın’ın kalması adına çok önemli bir gelişme. Üretim, daha çok üretim, daha çok gelir, daha çok kalkınma tüm fırsatları takdirle karşılıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere saygılarımızı, şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

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