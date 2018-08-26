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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.K'yı teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramada, 610 gram esrar, 21 kök kenevir, 4 dinamit lokumu ve 3 fünye düzeneği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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bartın operasyon tutuklama uyuşturucu

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