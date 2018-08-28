Bartın’da uyuşturucu operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasra'nın Çanakçılar köyünde ev ile ormanlık alandaki araziye operasyon düzenledi.
Ekipler, ev ve arazide yaptığı aramada, 2 kilo 608 gram esrar maddesi, 307 kök Hint keneviri bitkisi, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Bunlarla ilgili K.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden K.A. tutuklanırken, İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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