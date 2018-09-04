Bartın’da uyuşturucu operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda, 337 gram esrar maddesi ele geçirilirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.O. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, R.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

