Bartın'da uyuşturucu operasyonu

Bartın'ın Ulus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine uyarıcı madde imalatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

Savcılık talimatının ardından zanlıların ev iş yerlerine düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 677 kilogram esrar, 20 kök Hint keneviri, 7 sigara şeklinde sarılmış esrar, 60 gram tütünle karıştırılmış esrar, 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 11 tabanca fişeği bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

