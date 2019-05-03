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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı

Bartın'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Bartın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen bazı kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Takip sonucu yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 103 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye çıkarılan E.B. ise tutuklandı.

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