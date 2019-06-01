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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

Bartın'da uyuşturucu operasyonu

BARTIN (AA) Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin üst aramasında 230 adet sentetik hap, 17 gram esrar maddesi, 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon tutuklama uyuşturucu

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