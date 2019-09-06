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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bartın'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet tutuklama uyuşturucu

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