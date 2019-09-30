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Bartın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Operasyonda 1 kilo 760 gram skunk maddesi ve 491 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli O.K'nin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada kavanozlar içinde 1 kilo 760 gram skunk maddesi, 491 gram toz esrar ile esrarı toz haline getirmek için kullandığı hamur yoğurma makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet operasyon toz esrar uyuşturucu

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