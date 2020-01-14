Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bartın’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlediği 6 şüpheliyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şahısların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda sahte 1 adet 100 TL, 1 adet 100 dolar, 118 adet 50 TL , bir adet ruhsatsız tüfek, 294 adet extasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden A.O, O.K, Y.D, G.K. ve E.K. tutuklanırken, bir kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

