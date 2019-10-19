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Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 2’si kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, ikisi kadın olan Y.A., S.U., S.K., S.T ve S.U "Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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