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  4. Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 20:43 | Son Güncelleme

BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, düzenlediği operasyonla uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda evlerde yapılan aramada 6 bin TL, 100 dolar, ruhsatsız tüfek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.O., O.K., E.K., G.K ve Y.D çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

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