Bartın'da yağmur, köy yollarına ulaşımı aksattı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, dün akşam etkili olan yağmur nedeniyle yollar, sular altında kaldı. Bazı köy yollarına ulaşım aksadı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı köy yollarına ulaşım aksarken, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle Çaybükü Akçamescit ve diğer grup köyleri ile ulaşım sağlayan geçici menfez köprü kapanmış, ulaşım sadece eski köprü üzerinden binek araçlara kontrollü olarak geçiş verilmiştir" dedi.

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