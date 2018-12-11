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Bartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 22:28 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana gelirken, istinat duvarı yıkılan bir ise ev boşaltıldı.

Bartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde, aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana gelirken, istinat duvarı yıkılan bir ise ev boşaltıldı.
Amasra Şükürler köyünde 4 kişilik ailesiyle birlikte yaşayan Zekeriya Sarı'ya ait fındık bahçesinde aşırı yağıştan dolayı heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında bahçedeki istinat duvarı yıkıldı, evde çatlaklar oluştu. Köye gelen jandarma ekipleri ve Amasra Kaymakamlığı ekipleri, aileyi evden çıkartarak muhtar olan kardeşinin evine yerleştirdi. Evin büyük bölümünde çatlaklar oluşurken ev oturulamaz hale geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri evde hasar tespit çalışmalarına başladı.

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Bartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldıBartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldıBartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldıBartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldı

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