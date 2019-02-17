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Bartın'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 23:43 | Son Güncelleme

Üç katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bartın'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çaydüzü Mahallesi'nde İsmail Kalmaoğlu'na ait 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiyenin uzun uğraşları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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