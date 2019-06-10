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Bartın'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Bartın'da apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak'taki 7 katlı apartmanın bodrum katında kaynak yapıldığı sırada straforlara (köpük malzeme) kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merdiven boşluğunu kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşayan apartman sakinlerinden bazıları, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 25 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Bazı apartman sakinleri baygınlık geçirdi, dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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