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Bartın'da, yeni bulunan şelalede inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:21 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kozcağız beldesine bağlı Mamak köyünde yaşayan gençler, 10 gün önce ormanlıkta gezerken, 7 küçük göl ve şelalenin bulunduğu alanı keşfetti.

Bartın'da, yeni bulunan şelalede inceleme

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın Kozcağız beldesine bağlı Mamak köyünde yaşayan gençler, 10 gün önce ormanlıkta gezerken, 7 küçük göl ve şelalenin bulunduğu alanı keşfetti. Durumun bildirilmesi üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, şelale ve göllerde inceleme yaptı.
Kozcağız'a 7 kilometre uzaklıktaki Mamak köyünde yaşayan gençler, ormanlıkda gezerken, dere kenarına indi. Burada 7 küçük göl ve şelale olduğunu gören gençler, köylülere ve muhtar Fatih Özdemir'e haber verdi. Muhtar Özdemir de durumu Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a iletti. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve köy muhtarı Fatih Özdemir'le şelale bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden gelen ekipler ise şelale ve gölleri fotoğraflayıp, inceledi. Yürüyüş güzergahları ile oturma ve piknik alanı olabilecek yerlerin tespiti de gerçekleştirilirken, bölgenin turizme açılması için çalışma yapılacak.
BÖLGEDE İNCELEME
Yeni keşfedilen yere, 'Gölen Göl Şelalesi' adını verdiklerini belirten muhtar Fatih Özdemir, "Gençler bulmuşlar, bize haber verdiler. Çok güzel bir yer olduğunu gördük. Şimdi yetkililer incelemeye geldi. Ufak dokunuşlarla turizme kazandırılacak bir yer, bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.
Şelalenin olduğu yerin, belediye binasına yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Karaman ise "Burası köydeki gençlerin keşfettiği bir yer. Hakikaten doğa harikası suyu berrak, şelalesinde akış hızı çok fazla. Gerçekten turizm açısından değerlendirilebilecek bir yer olduğunu düşünüyoruz. Buraya ulaşım yönünden de yakın olduğunu söyleyebiliriz. Buraya güzel proje hazırlayarak, turizme açabiliriz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.
Şelalenin bakir yer olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun ise "İnceleme yapmak için geldik. Gerçekten çok güzel ve mükemmel bir yer olduğunu gördük. Etrafı da ormanlarla kaplı, insanların nefes alabileceği bir yer olduğunu görüyoruz. Buranın farkındalığını ve tanınırlığını artırabilmek için Kozcağız Belediyemiz, İl Özel İdaremiz ve Kültür Bakanlığımız ile güzel bir proje yaparak, turizme açmayı hedefliyoruz. Özellikle yerli ve yabancı turistlerimizin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer. Ben çok beğendim" dedi.

FOTOĞRAFLI

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