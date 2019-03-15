Bartın'daki cinayet

Bartın’da, dayısının oğlunu silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Merkeze bağlı Gözpınar köyünde dün dayısının oğlu Hakkı Yıldız'ı (50) tabanca ile 5 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçtığı gerekçesiyle aranan Şenol Şaşkal (55), jandarma ekiplerince köy camisi yakınlarında saklandığı yerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaşkal, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gözpınar köyünde Şenol Şaşkal, aralarında husumet olduğu ileri sürülen dayısının oğlu Hakkı Yıldız’ı, dün köy kahvehanesinde tabanca ile yaralamış, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

