Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan astsubay E.T, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan E.T, lise ve üniversite yıllarında örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını, sohbetlere gitmediğini ileri sürdü.

Bank Asya'ya 2013'te sattığı aracının parasını yatırdığını ve bunu da birkaç ay sonra nişan yapmak için çektiğini söyleyen E.T, "İddianamede örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğum iddiası yer almaktadır. Bazı haklarımızı alabilmek için önce Memur-Sen'e, sonra Kamu-Sen'e üye oldum. Ancak söz konusu sendikalar tarafından haklarımızın tamamı çözülemediği için örgütle bağlı sendikaya üye oldum. Bu sendikadaki üyeliğim de 6 aydır. Örgütle bir bağım yoktur." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık M.U, sanığı 2013-2014 yıllarında, örgütün mühendisler grubundaki sohbetlerinde gördüğünü öne sürdü.