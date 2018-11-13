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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan astsubay E.T, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan E.T, lise ve üniversite yıllarında örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını, sohbetlere gitmediğini ileri sürdü.

Bank Asya'ya 2013'te sattığı aracının parasını yatırdığını ve bunu da birkaç ay sonra nişan yapmak için çektiğini söyleyen E.T, "İddianamede örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğum iddiası yer almaktadır. Bazı haklarımızı alabilmek için önce Memur-Sen'e, sonra Kamu-Sen'e üye oldum. Ancak söz konusu sendikalar tarafından haklarımızın tamamı çözülemediği için örgütle bağlı sendikaya üye oldum. Bu sendikadaki üyeliğim de 6 aydır. Örgütle bir bağım yoktur." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık M.U, sanığı 2013-2014 yıllarında, örgütün mühendisler grubundaki sohbetlerinde gördüğünü öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın sendikalara üyelik tarihlerinin istenmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

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- İkinci duruşma

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşmada, örgütün yurtlarında müdür yardımcısı olarak çalışan tutuklu N.N, SEGBİS aracılığıyla katılarak savunma yaptı.

Sanık N.N, maddi olarak geçimini sağlayabilmek için örgütün yurtlarında çalıştığını söyledi.

Eğitim hayatında örgütün herhangi bir yurdunda ve okulunda bulunmadığını, Bank Asya hesabının maaşı için yurt idarecileri tarafından açıldığını öne süren N.N, "Söz konusu bankaya evlilik ve çocuğumun doğumunda takılan altınları yatırım amacıyla yatırdım. Talimatla veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Örgütün amacının ne olduğunu bilmiyordum. 19 aydır tutukluyum. Keşke bu yurtta çalışmak zorunda kalmasaydım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Aralık'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü Sanık

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