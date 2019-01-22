HABER

Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.T. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık M.T, hakkındaki Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı suçlamasını kabul etmediğini savundu.

Bartın'a tayini çıkınca Konya'daki evini satıp buradan satın aldığı evden artan parayı kısa bir süre eşinin Bank Asya hesabına yatırdığını ileri süren M.T, "Talimatla yatırma söz konusu değildir. Sohbetlere katıldığım iddia edilmektedir. Ben hiçbir zaman sohbetlere katılmadım, bununla ilgili de somut bir delil yoktur. Zaman gazetesi aboneliğim de çocuklarımın örgütün dershanesine gitmesinden dolayı deneme sınavları için mecburi olmuştur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan E.T, örgütün sohbetlerine katıldığını ancak 2014'ten sonra bağını kopardığını öne sürdü.

Örgüte maddi destek sağladığı suçlamasına yönelik E.T, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Sadece bir kez kurban bağışı için 900 lira verdim." dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi, sanığa ait Bank Asya hesap dökümlerinin beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 16 Nisan'a ertelendi.

Son duruşmada ise tutuksuz yargılanan R.K. örgütle bir bağının olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 1 Mart'a erteledi.

PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardıNesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı
Şemsiye tamircisinin işleri arttıŞemsiye tamircisinin işleri arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da çırçır makinesine düşen çocuk öldü

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

Uşak'ta, 2 yaşındaki Ayşe Miray hayatını kaybetti!

İki yaşındaki Ayşe Miray kahretti!

Zeytinburnu'nda yaşanan korna tartışmasında bir kişi hayatını kaybetti

Korna tartışması ölümle bitti!

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Kreç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu

İşte faciadan kurtulan Türklerin isimleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.