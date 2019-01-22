Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.T. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık M.T, hakkındaki Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı suçlamasını kabul etmediğini savundu.

Bartın'a tayini çıkınca Konya'daki evini satıp buradan satın aldığı evden artan parayı kısa bir süre eşinin Bank Asya hesabına yatırdığını ileri süren M.T, "Talimatla yatırma söz konusu değildir. Sohbetlere katıldığım iddia edilmektedir. Ben hiçbir zaman sohbetlere katılmadım, bununla ilgili de somut bir delil yoktur. Zaman gazetesi aboneliğim de çocuklarımın örgütün dershanesine gitmesinden dolayı deneme sınavları için mecburi olmuştur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan E.T, örgütün sohbetlerine katıldığını ancak 2014'ten sonra bağını kopardığını öne sürdü.