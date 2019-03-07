Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar A.B, E.H. ve C.A. savunma yaptı.

Sanık avukatlarının da katıldığı duruşmada C.A, örgütle irtibatlı derneğe üye olduğu iddiasına yönelik, derneğin ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım amacıyla kurulduğunu ve terör örgütüyle bir ilişkisi olmadığını savundu.

2013’e kadar Zaman gazetesi abonesi olduğunu ve evindeki aramada ele geçirilen örgüt ile ilgili CD'leri gazetenin verdiğini söyleyen C.A, "Bu CD'lerin hiçbiri açılmamış ve dinlenilmemiştir. Bank Asya hesabım, şirket ortaklığından dolayıdır ve 10'a yakın bankada hesabım vardır. Buradaki işlemlerim, rutin bankacılık işlemlerinden ibarettir, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık E.H. ise 2008'de üye olduğu ve 2014'de yönetim kurulu üyeliği yaptığı derneğin faaliyetlerinde bir yoğunluk göstermediğini, Bank Asya hesabını da talimatla açmadığını öne sürdü, A.B. de terör örgütü üyeliği iddiasını kabul etmedi.