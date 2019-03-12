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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık S.A. savunma yaptı.

Örgütle bir ilişkisi olmadığını, Bank Asya hesabını dershanede çalışmaya başladığı 2006'da maaş hesabı olarak açtırdığını öne süren S.A, kar oranı yüksek olduğu gerekçesiyle altınlarını da bankaya yatırdığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın bankacılık işlemlerinin rutin bankacılık işlemleri olup olmadığının tespitine yönelik bilirkişi raporu istenmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan İ.K, Bank Asya hesabını talimatla açmadığını, örgüt talimatıyla hareket etmediğini ileri sürerek, "Düğünümden kalan altınlar, bir süre kuyumcuda durdu. Daha sonra karlı olacağını düşünerek 2014 Mayıs ayında Bank Asya'da altın hesabı açtırdım. Talimatla para yatırmam söz konusu değildir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

Üçüncü duruşmada savunma yapan M.P. ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt evlerinde kaldığı ve "ev ablalığı" yaptığı, bölge talebe mesulü olduğu, 14 Ocak 2014 tarihinde örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün faaliyet ve amaçlarını benimseyerek hiyerarşiye dahil olduğunun anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını ve hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Sanık M.P, örgüt içinde bilerek bir eylemde bulunmadığını savunarak, "O zaman örgüt olduğunun bilincinde değildim. Örgüt olduğunu anladığımda evlerinden ayrıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın evde birlikte kaldığını söylediği E.A. ile H.K'nin tanık olarak dinlenilmesi için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Son duruşmada da cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık R.B. hakkındaki esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak, sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

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duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü Sanık

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