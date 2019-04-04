Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında açılan davalarda 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların duruşmalarına, tutuksuz sanıklar T.A, M.B, A.D, M.T, E.L, A.Ç, N.K, B.Ş, Ö.K, A.Y, E.A, B.Ş, Ş.A ve tutuklu sanıklar İ.Ç. F.A, A.E. E.Ş. ve avukatları katıldı.

Duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık eski uzman jandarma M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, örgütün evlerinde 2006 ve 2009 yıllarında maddi imkansızlıklardan dolayı kaldığı ileri sürdü.

Bank Asya’ya örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla para yatırmadığını ileri süren M.B, örgütün evlerinde kaldığı yıllarda bu yapının terör örgütü olduğunu bilmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Haklarında açılan ayrı davalarda savunmalarını yapan tutuksuz sanıklar T.A, A.Ç, N.K, B.Ş. de örgüte üye olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delillerin yetersiz olduğuna kanaat getirerek, 4 sanığın beraatine hükmetti.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalar, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için ileri tarihlere ertelendi.

