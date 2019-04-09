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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.E. hakkındaki esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın beraatini istedi.

Sanık M.E, örgütü lanetlediğini belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyanın incelenmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, M.A.Ö ve S.D, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında Bank Asya hesap hareketliliğinin incelenmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Üçüncü duruşmada savunma yapan İ.B ile ilgili ifadesi alınan tanık A.S, sanığı 17-25 Aralık'tan sonra da sohbetlerde gördüğünü, kendisinin dini konularda sohbet verdiğini, Fetullah Gülen kitaplarını okuyup okumadığını hatırlamadığını söyledi.

Sanık İ.B, sohbet toplantılarına katıldığını ancak örgüt elebaşının kitaplarını okumadığını ileri sürerek, dini konularda bilgiler verdiğini savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Son duruşmada M.C savunma yaparak, "Terörle, silahla işim olmaz. Bank Asya hesaplarım da ticari hesaplardır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

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