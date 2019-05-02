Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanık F.Ç. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüte üye olduğuna ve örgüt hiyerarşisine dahil bulunduğuna dair delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık B.T, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı ve örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğu iddialarıyla hakkında dava açıldığını belirterek, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Sohbet toplantılarına dini duygularla katıldığını, zaman zaman kızlarını ve annesini de bu toplantılara götürmekte bir sakınca görmediğini anlatan B.T, "Dini hassasiyeti olan biriyim. Sadece örgütün değil, başka sohbet toplantılarına da katıldım. Yine Bank Asya'ya para yatırmam tamamen tasarruf amaçlıdır ve parayı yatırdığım dönem işlerimin yoğunluğundan talimattan haberim de olmadı. Sendika üyeliğim de arkadaşımın ricası üzerinedir ve yine sendikanın örgüt sendikası olduğundan da habersizdim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesi ve banka hesap dökümlerinin incelenmesi için duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

