Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesi ve banka hesap dökümlerinin incelenmesi için duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

Üniversiteden mezun olmasının ardından Ankara'da özel bir eğitim kurumunda çalıştığını belirterek, banka hesabını da maaş almak için açtırdığını savunan M.A, "Hesabı açtırdıktan sonra birikmiş bir miktar param vardı, onu yatırdım. 1 yıl sonra devlet memurluğuna atandım. Bu hesabımı da çok aktif kullanmadım. Sendikaya da okula gelen temsilcilerin aracılığıyla üye oldum. Bir zarar geleceğini düşünmedim. Devlete atandıktan sonra da sendikadan ayrıldım." diye konuştu.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan sanık M.A, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı ve örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğu iddiasıyla açılan davada hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.M, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı iddiasına ilişkin, hacca gidebilmek için birikim amacıyla ve faizsiz olması sebebiyle bankaya para yatırdığını ileri sürdü.

Örgütle irtibatlı eğitim ve kültür derneğinin başkanlığını yaptığını ancak söz konusu derneğin kuruluşundan kısa bir süre sonra kapandığını aktaran M.M, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti banka hesap dökümlerinin incelenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi

Üçüncü duruşmada da E.A, örgüte ait gazetenin dağıtıcılığını yaptığını belirterek, "2009'da asgari ücretle ağır bir işte çalışıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle aynı ücretle ve daha kısa zaman çalışmamı gerektirecek gazete dağıtım işine girdim. Burada da işimi kaybetmemek için derneğe üye oldum, sohbet toplantılarına katıldım. Bank Asya hesabım da maaş hesabımdır." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 4 Temmuz'a ertelendi.