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Bartın'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan sanık M.A, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı ve örgütle irtibatlı sendikaya üye olduğu iddiasıyla açılan davada hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Üniversiteden mezun olmasının ardından Ankara'da özel bir eğitim kurumunda çalıştığını belirterek, banka hesabını da maaş almak için açtırdığını savunan M.A, "Hesabı açtırdıktan sonra birikmiş bir miktar param vardı, onu yatırdım. 1 yıl sonra devlet memurluğuna atandım. Bu hesabımı da çok aktif kullanmadım. Sendikaya da okula gelen temsilcilerin aracılığıyla üye oldum. Bir zarar geleceğini düşünmedim. Devlete atandıktan sonra da sendikadan ayrıldım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenilmesi ve banka hesap dökümlerinin incelenmesi için duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.M, Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı iddiasına ilişkin, hacca gidebilmek için birikim amacıyla ve faizsiz olması sebebiyle bankaya para yatırdığını ileri sürdü.

Örgütle irtibatlı eğitim ve kültür derneğinin başkanlığını yaptığını ancak söz konusu derneğin kuruluşundan kısa bir süre sonra kapandığını aktaran M.M, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti banka hesap dökümlerinin incelenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi

Üçüncü duruşmada da E.A, örgüte ait gazetenin dağıtıcılığını yaptığını belirterek, "2009'da asgari ücretle ağır bir işte çalışıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle aynı ücretle ve daha kısa zaman çalışmamı gerektirecek gazete dağıtım işine girdim. Burada da işimi kaybetmemek için derneğe üye oldum, sohbet toplantılarına katıldım. Bank Asya hesabım da maaş hesabımdır." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 4 Temmuz'a ertelendi.

Dördüncü duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık H.U. hakkında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, örgütün "il imamı" ile irtibatlı olduğu, örgüt için para topladığının anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi. Duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.

Diğer duruşmalarda M.A, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmediğini, çalıştığı iş yerindeki sendika seçimleri nedeniyle hakkında asılsız suçlamalarda bulunulduğunu öne sürerken, S.M. de Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savundu.

Duruşmalar, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 4 Temmuz'a bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü

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